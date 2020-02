- Vom Thrill des Angelns in der Großstadt

Ob organisiert im Verein oder mobil in der Innenstadt - in Berlin wird geangelt - gerne auch mitten in der Stadt. Inforadio-Reporterin Rebecca Barth hat sich im Angler-Milieu umgeschaut und dabei Menschen getroffen, die den "Fang ihres Lebens" feiern konnten.

Ein alter Mann in blassgrüner Weste sitzt mit Bier in der Hand auf einem Campingstuhl und schweigt - ungefähr so stellen sich viele einen Angler vor. Aber damit ist jetzt Schluss. Besonders Plattformen wie Youtube haben dem Hobby ein neues Image verpasst - und eine neue Sichtbarkeit. Auch in Berlin sieht man immer wieder Angler an der Spree.

Beim Anglerverein Wilhelmina 90 in Treptow schätzt man vor allem die Gemeinschaft. Zu zweit besteigen die Mitglieder an diesem Morgen ihre Boote und schwärmen aus auf der Spree – auch Jan Fretwurst. Seine Mission diesmal: Barsche fangen. Sobald er die Angel mal ausgeworfen ist, wird es still. Für Fretwurst, den gebürtigen Hamburger, ist Angeln mehr als nur Entspannung: "Ich kann das gar nicht erklären, das ist so ein Gefühl." Ein Gefühl, das viele Angler als "Kick" beschreiben.

Ein Gefühl von Freiheit und Nervenkitzel



Im Leibnitz-Institut für Gewässerökologie arbeitet Robert Arlinghaus, seit 20 Jahren forscht der Wissenschaftler über die Fischerei und besonders Angler. Seine Erklärung für die Liebe zum Angeln: "Es hat mit Freiheit zu tun, es hat mit Natur zu tun. Es ist belegt, dass das Draußen sein Entspannungseffekte hat. Und es hat ganz viel mit Nervenkitzel zu tun. Das große Unbekannte“, sagt Arlinghaus. Viele Angler sehen schließlich erst im letzten Moment, was angebissen hat.

Erst im Sommer zog ein Berliner Angler einen 86 Zentimeter großen Zander an Land. "Der Fisch seines Lebens", sagt Heister Bon Jaralve. Er selbst nennt sich Streetfisher und fischt gerne an der Schillingbrücke am Berliner Ostbahnhof. "Man hat ja das Wasser direkt vor der Nase und es gibt viel Fisch hier, vor allem im Sommer geht’s ab", sagt er. Ein großer Vorteil sei, dass man nicht viel mitnehmen müsse: Rute, Rolle, Toolbox und Köder. Und schon geht’s los.

"Catch & Release" statt in der Pfanne braten



Fisch aus der Spree? Da fragt man sich, ob man die gefangenen Fischer überhaupt essen sollte. Aber: trübes Wasser ist nicht gleich verunreinigtes Wasser. Industrielle Altlasten und Schiffsverkehr belasten zwar das Wasser, wobei die Spree von der Stadt aber als unbedenklich eingestuft wird.

Doch viele Angler essen ihre Beute gar nicht. Sie machen das so genannte "Catch und Release", also Fangen und wieder Freilassen. "Das Zurücksetzen sei nicht grundsätzlich bei allen Fischen verboten“, sagt Gewässerökologe Arlinghaus. Viel wichtiger sei die Intention, wenn er angeln gehe. Also: Hat der Angler einen vernünftigen Grund einem Fisch Schaden zuzufügen?

Die Streetfisher jedenfalls setzen ihre Fische zumeist zurück. Man wolle ja, dass es den Fischen gut gehe.