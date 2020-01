rbb/ Marie Asmussen Bild: rbb/ Marie Asmussen

Mi 22.01.2020 | 09:25 | Reporter

- Wenn in der Region der Schlachthof fehlt

Im Schlachthof Hakenberg bei Fehrbellin hat die Tierrechtsorganisation Animal Rights Watch gravierende Verstöße gegen das Tierschutzrecht aufgedeckt. Der Schlachthof ist nun geschlossen. Was die Landwirte der Region jetzt mit ihrem Vieh machen, hat Reporterin Marie Asmussen nachgefragt.

Guido Leinitz hat 120 Rinder in einem Stall in Bechlin bei Neuruppin. Dort wird ein Teil dieser Tiere mal als Braten, Steak oder Gulasch landen. In der Verkaufstheke eines alteingesessenen Fleischfachgeschäfts. Ein Biohof ist das nicht. Leinitz wirtschaftet aber - wie er sagt - nachhaltig. Das Futter, auf dem die Tiere im Stall kauen, ist selbst angebaut. Alle diese Rinder sind Nachkommen von Mutterkühen, geboren und aufgewachsen auf Weiden rundherum im Ruppiner Land. Früher hat Guido Leinitz alle ein, zwei Wochen ein Tier zum Schlachten nach Hakenberg gebracht. "Das war eine sehr gute Sache, jetzt geht es nach Perleberg oder Teterow." Nach Perleberg braucht man eine Stunde, ins mecklenburgische Teterow anderthalb. Der weitere Weg ist aufwendig, kann die Tiere stressen und so der Fleischqualität schaden.

Bauer Guido Leinitz. Bild: rbb/ Marie Asmussen

Maria Mundry ist Geschäftsführerin des Kreisbauernverbands Ostprignitz Ruppin. Auf ihrem eigenen Hof im havelländischen Görne hält die 36-jährige Agrarwissenschaftlerin eine kleine Herde schwarzer Angusrinder. Die Schließung des Schlachthofs Hakenberg ist ein großer Verlust, sagt Maria Mundry.



Maria Mundry und Guido Leinitz haben die Filmaufnahmen von ARIWA gesehen, von Animal Rights Watch. Da werden Rinder geschlagen, getreten, mit einem Elektroschocker malträtiert und einige sind vor dem Schlachten gar nicht richtig betäubt. Das darf nicht sein, finden die beiden. Dies sei aber eine Ausnahme, sagt Leinitz.

Grobe Tierrechtsverstöße aufgedeckt

Nachdem ARIWA die Aufnahmen öffentlich gemacht hatte, wurden die vier Schlachter, die dort zu sehen waren, entlassen. Das Veterinäramt des Kreises hat ihnen das Schlachten verboten. Einer der Männer muss jetzt eine Geldstrafe zahlen, für die anderen drei läuft das Verfahren noch. Wenn jemand den Schlachthof übernehmen wollte, hätte der Chef nichts dagegen. Die Bauern drum herum würden sich freuen, auch der neue Landwirtschaftsminister Axel Vogel von den Grünen. Der möchte, dass künftig in Brandenburg wieder mehr in der Region geschlachtet wird, auf mittelständischen Schlachthöfen. Maria Mundry aus dem havelländischen Görne verkauft das Fleisch ihrer Angusrinder persönlich, vor allem an Berliner Kunden - über ihren Online Shop. Andere Landwirte, sagt sie, hätten aufgehört, ihre Tiere direkt oder über kleine Fleischerläden in der Region zu vermarkten, weil sie keinen Schlachthof mehr in der Nähe haben.

Maria Mundry, Geschäftsführerin des Kreisbauernverbands Ostprignitz Ruppin. Bild: rbb/ Marie Asmussen