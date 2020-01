- Ehrenamtlich auf der Pirsch

Er tötet Wildschweine, aber kümmert sich auch anderweitig um sein Jagdrevier, beseitigt Sturmschäden und legt Grünstreifen an. Inforadio-Reporter Wolf Siebert hat einen ehrenamtlichen Jäger bei seiner Arbeit begleitet.

In einigen überregionalen Tageszeitungen war zuletzt folgende Annonce zu lesen: "Wir suchen leidenschaftliche, verantwortungsbewusste, ehrenamtliche Naturschützer gleich welchen Geschlechts.“

Einer von vier an diesem Tag erlegten Waschbären.

"Ohne Hunde kann man so eine Bewegungsjagd nicht machen."

Jeder hat eine Menge an Ausrüstung dabei.

Zur großen Bewegungsjagd in Baruth/Mark treffen sich rund 150 Jäger.

Jäger Thorsten Reinwald ist an diesem sonnigen Sommerabend nach Schönwalde bei Berlin gefahren. Bei einer alten Dame ist der Garten von Wildschweinen förmlich umgegraben worden.

Jäger Thorsten Reinwald ist an diesem sonnigen Sommerabend nach Schönwalde bei Berlin gefahren. Bei einer alten Dame ist der Garten von Wildschweinen förmlich umgegraben worden. "Die Schweine riechen die Würmer und Schnecken im Boden“, sagt Reinwald. Darum würden sie gezielt dorthin gehen. Ohne Jäger wären die Schäden wohl noch größer, denn Wildschweine vermehren sich rasant. Im vergangenen Jahr hat Reinwald allein in Schönwalde 32 Wildschweine geschossen.

Reinwald ist einer von 240 000 ehrenamtlichen Jägern, die im deutschen Jagdverband organisiert sind. Der 48-Jährige hat seit zehn Jahren einen Jagdschein und ist seitdem Pressesprecher des Deutschen Jagdverbandes. Als Jäger müsse man "fit sein in Zoologie, Botanik, Forstwirtschaft, Landwirtschaft und Naturschutz", sagt er.

Sich ums Jagdgebiet zu kümmern, ist mehr als nur zu schießen

Sich um das Jagdgebiet zu kümmern ist für ihn mehr, als nur Tiere zu schießen. "Ich jage und lege auch Grünstreifen an, also Wildpflanzenmischungen", sagt Reinwald. Daneben helfe er Sturmschäden zu beseitigen. Manchmal muss er auch nachts raus, um bei Wildunfällen das verletzte Tier zu erlösen.

Reinwald ist Jäger aus Überzeugung. Seine Hauptmotivation sei es, etwas Essbares in die Kühltruhe zu kriegen, bei dem er genau weiß, wo es herkommt. Dadurch esse er bewusster und lasse lieber die Finger von Supermarktware. Wenn er töte, dann solle das Tier nicht leiden. Darum arbeite er sehr präzise mit Gewehr und schieße nur, wenn er sich sicher sei, das Tier auch zu treffen.

"Ich bin mit dem Herzen dabei und mit dem Verstand"

Reinwald ist aber nicht nur Jäger, er ist auch Führer von Treibern auf Treibjagden, wie etwa bei der großen Bewegungsjagd im Dezember in Baruth/Mark in Brandenburg. Für ihn ist das Jagen mehr als nur ein Ehrenamt. "Für mich ist es eine Passion. Ich bin mit dem Herzen dabei und ich bin mit dem Verstand dabei." Es sei das Gefühl, die Natur zu nutzen und gleichzeitig zu schützen, sagt Reinwald. "Das spornt mich immer wieder an."