imago images / imagebroker

Sa 04.01.2020 | 09:24 | Reporter

- Moderne Hexen: Sehnsucht, Feminismus, Intuition

Ungefähr 300 bis 400 moderne Hexen sollen in Berlin leben – das zumindest sagen die Hexen selbst. Ihre Zahl soll stetig wachsen. Aber was macht die Magie moderner Hexen eigentlich aus? Henrike Möller über das Hexentum in der Hauptstadt.