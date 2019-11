Bild: imago images / Müller-Stauffenberg

Fr 29.11.2019 | 09:25 | Reporter

- FFF - zwischen Leidenschaft und zunehmendem Frust

Seit fast einem Jahr demonstriert Fridays for Future für den Klimaschutz und gegen die Klimapolitik, hat bereits die maximale Aufmerksamkeit für das Thema erreicht. Politisch aber sind die Ergebnisse aus ihrer Sicht enttäuschend. Was macht das mit der Bewegung? Inforadio-Reporterin Anna Corves hat sich in den Wochen vor der Großdemo am 29.11. unter die Aktivisten gemischt.