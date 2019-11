- "Unser Sandmännchen" - ein Tor in die Welt

Vor 60 Jahren - im November 1959 - lief die erste Folge der Gute-Nacht-Sendung "Unser Sandmännchen". Die DDR-Produktion war für viele Kinder fester Bestandteil der Bettroutine. Seit der Wende wird der Sandmann in ganz Deutschland jeden Abend ausgestrahlt. Inforadio-Reporterin Judith Kochendörfer ist mit dem Sandmann aufgewachsen und hat gemeinsam mit Weggefährten in ihren Erinnerungen gekramt.



Für DDR-Kinder war der Sandmann mehr als eine Fernsehserie. Er saß als Puppe neben dem Bett. Außerdem war er ein fester Teil unseres Tagesablaufs: Abendbrot, Sandmann, Zähneputzen, Bett.



Der Sandmann ist für Judith Kochendörfer bis heute eine Autoritätsperson. Betritt er im Vorspann den Raum, setzten sich alle artig hin. Die Kinder bringen ihm Respekt entgegen - und er wiederum den Kindern.

"Das Spannendste an ihm sind die Orte, die er besucht, die Berufe, die er ausübt, die Fortbewegungsmittel, mit denen er anreist." Der Sandmann reist etwa in den Orient, nach China oder in den Märchenwald. Für Manuela aus Thüringen standen in den späten 70ern durch den Sandmann die sonst unüberwindbaren Grenzen der DDR dann einen Moment lang offen.