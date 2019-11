rbb/Asmussen Bild: rbb/Asmussen

- Alle wollen in den Osten: Lichtenberg boomt

Berlin Lichtenberg - ein Bezirk in der Hauptstadt, der all das in sich versammelt, was Berlin ausmacht. Hier gibt es Plattenbau, Gewerbe, breite Grünfläche und eine große Portion an Geschichte. Mittlerweile leben fast 290.000 Menschen im Bezirk am östlichen Rand der Innenstadt. Das sind 40.000 mehr als noch vor zehn Jahren. Denn: Lichtenberg boomt. Inforadio-Reporterin Marie Asmussen hat sich den Stadtteil genauer angesehen.

Lichtenberg zieht immer mehr Bewohner an. Eine Bewohnerin beschreibt das Gefühl, das viele in den östlichen Rand der Innenstadt teilen. Sie sei vor zehn Jahren hergezogen, weil sie sich ein ruhigeres Leben wünschte, aber trotzdem nicht auf den Luxus der Stadt verzichten wollte. Sie und ihr Mann seien noch jung gewesen, "aber nicht mehr so jung“, beschreibt sie das Gefühl. "Hier war es schön ruhig und grün und günstig.“ Grün sei es noch immer, doch der Kiez habe sich verändert, sagt die zugezogene Lichtenbergerin. Die Häuser würden immer schicker und die Wohnungen immer größer. Aber "wenn die Familien, die hergezogen sind, weil es schön und günstig war, sich das Leben hier nicht mehr leisten können, dann ist das nicht mehr schön.“

Doch noch früher sei es ganz anders gewesen in Lichtenberg. Der 46-jährige Dirk erinnert sich noch an die 90er Jahre, als er nach Lichtenberg gezogen ist: „Es war hier immer schwierig, es gab viele Neonazi, viele Kampfhunde. Es war nicht einfach hier zu wohnen“, erzählt er. Aber es sei günstig gewesen. „Und jetzt ist es alles weg“, sagt er. Sein Freund Axel fügt hinzu: „Uns will hier keiner haben.“ Beide fürchten, dass sie bei den steigenden Wohnpreisen nicht länger in Lichtenberg bleiben können.

Kultur statt günstige Mieten

Auch die Kulturlandschaft in Lichtenberg hat sich verändert. In der Spittastraße war zu DDR-Zeiten eine Metzgerei zu finden, heute sind dort Skulpturen zu sehen. Der Künstler Thomas Kilpper und seine Frau Franziska Böhmer sind die Besitzer der Galerie „After the Butcher“. Noch 2005 sei Lichtenberg „zu weit weg“ für andere Berliner gewesen. Damals sei sie noch die einzige gewesen, die am Abend oder in der Nacht bis nach Lichtenberg nach Hause fahren musste. „Das ist jetzt komplett anders“, sagte Franziska Böhme. Die Straßen seien noch bis tief in die Nacht mit Menschen gefüllt.

