- Präventionsteam: Hilfe im Kampf gegen die Zwangsräumung

In Berlin haben nach Schätzungen im Vorjahr rund 5000 Menschen ihre Wohnungen durch Räumung verloren. Dahinter steckt immer eine individuelle, menschliche Katastrophe. Der Bezirk Neukölln hat deshalb vor einem Jahr ein Präventionsteam gegründet, das den Verlust der Wohnung in letzter Minute abwenden soll. Inforadio-Reporter Wolf Siebert hat das Team begleitet.

Zu Fuß und mit der S-Bahn geht es durch Nord-Neukölln. Ein Gebiet mit vielen sozialen Problemen. Steigende Mieten sind eines davon. Alleinerziehende Mütter und Selbstständige mit geringen oder schwankenden Einkommen können da oft nicht mehr mithalten. An diesem Nachmittag haben die Sozialarbeiter Pech: niemand öffnet. Die Sozialarbeiter werfen dann eine Benachrichtigung und einen Flyer in den Briefkasten und versuchen es an einem anderen Tag noch einmal.

Brennpunkt Nord-Neukölln



Nahe der Sonnenallee liegt die Weiße Siedlung. Hochhäuser mit bis zu 18 Stockwerken, sozialer Wohnungsbau aus den 1970-er Jahren. Rund 4000 Bewohner leben hier, mehr als 70 Prozent haben einen Migrationshintergrund. Hier öffnet sich für Ingo Tuchel und seine Kollegin wenigstens eine Tür. Eine Frau mit Kopftuch, sie versteht kein Deutsch, ein Verwandter hilft beim Übersetzen. Tuchel kann sich hier zufrieden verabschieden.

Es folgt eine Teambesprechung des Präventionsteams der sozialen Wohnhilfe im Bezirksamt Neukölln. Drei Männer, zwei Frauen. Außer Ingo Tuchel möchten alle anonym bleiben. An der weißgetünchten Wand des schmucklosen Zimmers hängt ein großes Blatt Papier. Mit blauem Filzstift wird beschrieben, was nach Kündigung und Räumungsklage passieren kann. Entweder endet es mit der Räumung oder der Mieter kann in der Wohnung bleiben. Dies ist auch ein Ergebnis der Unterstützung durch das Präventionsteam, das beispielsweise das Jobcenter überzeugt hat, Mietschulden zu übernehmen.