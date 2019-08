rbb/Asmussen Bild: rbb/Asmussen

Mi 21.08.2019 | 09:25 | Reporter

- Wenn Gewerbemieten die Existenz bedrohen

Nirgendwo sonst in Deutschland steigen die Gewerbemieten so rasant wie in der Hauptstadt. Das will der Berliner Senat unbedingt bremsen und brachte deshalb einen Antrag auf Mietpreisbremse im Bundesrat ein, der Gewerbetreibern und Handwerksbetrieben einen gesetzlichen Schutz bringen soll. Welche Konsequenzen das freie Spiel der Kräfte auf dem Gewerbemietmarkt für Berliner Kleinunternehmer aktuell haben kann, hat Inforadio-Reporterin Marie Asmussen herausgefunden.



Wo der Staubsauger über den nackten Boden fährt, wurde bis vor kurzem noch Kaffee und selbst gebackener Kuchen serviert: im Café Düsselmaier, Grünberger Straße 84 in Friedrichshain. 2016 hatte Christian Düssel das Café gemeinsam mit einer Partnerin eröffnet. Ihr Mietvertrag war - wie für Gewerbeimmobilien inzwischen üblich - auf drei Jahre befristet. Sie hatten schon erwartet, dass die Miete mit dem Anschlussvertrag steigen würde, sagt Christian Düssel.



Von 29 Euro sollte die Miete auf zunächst 32 Euro pro Quadratmeter steigen und im Laufe der nächsten drei Jahre dann schrittweise auf 35 Euro. Statt wie bisher gut 3700 wären am Ende fast viereinhalbtausend Euro Miete im Monat fällig gewesen. So viel bringt der Laden nicht ein. Deshalb gibt es das Düsselmaier nun nicht mehr.

Das ehemalige Café Düsselmaier, fast besenrein. Bild: rbb/Assmussen

Mit Verlust raus aus dem Laden - eine Alternative hat sich nicht gefunden

Der - jetzt ehemalige - Café-Wirt Christian Düssel ist gelernter Erzieher und Tourismuskaufmann. In Berlin-Lichtenberg hat der jetzt 42-jährige ein Kinder- und Jugendprojekt mit aufgebaut, jahrelang dort gearbeitet und wollte dann mal ganz was anderes machen.



Jetzt bleiben die Betreiber des Düsselmaier auf einem großen Verlust sitzen. Wie es mit ihnen weitergeht, wissen sie noch nicht. Sie wären mit ihrem Café gern im Kiez geblieben, haben dort auch intensiv nach einem alternativen Quartier gesucht. Vergebens.



Andy Hehmke, SPD-Stadtrat für Wirtschaft, Ordnung, Schule und Sport in Friedrichshain-Kreuzberg Bild: rbb/Assmussen

Kein Mieterschutz oder etwas Vergleichbares für Gewerbemieter

Für Gewerbemieten gibt es keine gesetzlichen Regeln, keinen Mieterschutz. Ändern könnte das nur die Bundesregierung, aber die sieht keinen Handlungsbedarf. Deshalb will das Land Berlin nun Gewerbeflächen kaufen und die an kleine Betriebe vermieten. Und der Senat will auf Bundesebene weiter Druck machen für ein geregeltes Gewerbemietrecht.



Weil Gewerbemietrecht Bundesangelegenheit ist, sind Bezirkspolitikern wie Kreuzbergs Wirtschaftsstadtrat Andy Hehmke praktisch die Hände gebunden. Der Sozialdemokrat versucht aber immer wieder, mit Vermietern zu reden.



Buchhandlung Kisch & Co in der Oranienstraße 25 Bild: rbb/Assmussen

Massive Proteste in Kreuzberg gegen das Ende eines Mietvertrags