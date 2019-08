dpa Bild: dpa

Do 01.08.2019 | 09:25 | Reporter

- Teilhabepaket kommt nur bei wenigen Berliner Kindern an

Wenn Familien das Geld für die Musikschule oder den Sportverein fehlt, können sie finanzielle Hilfe beantragen - über das sogenannte Bildungs- und Teilhabepaket. Am 1. August - also diesem Donnerstag - wird das Gesetz reformiert. Doch die bürokratischen Hürden sind hoch und das Geld kommt oft gar nicht bei denen an, für die es gedacht ist. Warum, das hat Inforadio-Reporterin Marie Asmussen versucht herauszufinden.