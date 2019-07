rbb/Rautenberg Bild: rbb/Rautenberg

- Zukunftspakt Verwaltung - ein Langzeitprojekt

Bis zum Jahr 2026 sollen alle Dienstleistungen der Berliner Verwaltung online, mit einem Mausklick von zu Hause aus, verfügbar sein. Der sogenannte "Zukunftspakt Verwaltung" soll das möglich machen. Inforadio-Reporter Thomas Rautenberg wollte wissen, warum es so lange dauert, die Verwaltung digital auf Trab zu bringen und natürlich, welche Veränderungen sich bereits bemerkbar machen. Dafür hat er sich im Bezirk Treptow-Köpenick umgeschaut.

Einen Ausweis oder Wohngeld beantragen, ein Nummernschild für das neue Auto bestellen - wenn es darum geht, anschaulich zu machen, wie effiziente Verwaltung funktioniert, denken viele an ein Bürgeramt. Doch auch auf dem Weltspielplatz im Treptower Park ist das möglich: Mark Wiegmann ist von Hause aus amtlicher Spielplatzprüfer. Sein Job: Klettern und kontrollieren. Außerdem ist Wiegmann auch Chefdigitalisierer in seinem Bereich: Er arbeitet arbeitet an einem Computerprogramm, das seine Arbeit als Spielplatzprüfer effizienter machen kann. Nicht nur in Treptow-Köpenick, sondern in ganz Berlin. Bislang, erzählt Wiegmann, habe er bei jedem Defekt eines Spielgerätes - ganz traditionell - Kugelschreiber und Block gezückt. Doch weil Papier als sehr geduldig gilt, blieben viele Reparaturaufträge liegen, die defekten Klettergerüste somit über Wochen und Monate gesperrt. Mit dem neuen Computerprogramm soll nichts mehr in Vergessenheit geraten: "Der Kontrolleur bekommt künftig ein Tablet und geht damit an den Ort, wo ein Mangel ist. Dann trägt er alles ein und kann sogar Fotos machen".



Hürde: Einigung der zwölf Bezirke

Bei Firmen wie Amazon und Co ist die digitale Auftragsbearbeitung längst Alltagsgeschäft. Warum nicht in den Ämtern? Ein Grund sei mit Sicherheit, dass sich die zwölf Bezirke auf einheitliche Arbeitsprozesse einigen müssen, sagt Ingrid Lehmann, Leiterin des Straßen- und Grünflächenamtes Treptow-Köpenick. Sie ist veranwortlich für die 140 Spielplätze im Bezirk. Das Thema Digitalisierung brenne ihr auf den Nägeln, sagt sie. Leider fehle es häufig an einfachsten technischen Voraussetzungen, wie einer funktionierenden Vernetzung oder stabilen Verbindungen in alle Außenstellen. Drei Jahre nachdem mit dem sogenannten e-gouverment-Gesetz der Digitalisierungsturbo in Berlin eingeschaltet werden sollte, kriecht die Verwaltung noch immer im Schildkrötengang. Nun soll das neue Projekt Verwaltungspakt Zukunft die Amtsstuben digital auf Trab bringen. Jeder Bezirk hat federführend einen Verwaltungsbereich übernommen. Neukölln beispielsweise kümmert sich um das Thema Personal und Finanzen. Und Treptow-Köpenick soll das Straßen- und Grünflächenamt auf Vordermann bringen, als Blaupause für alle anderen Bezirke.

