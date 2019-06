dpa Bild: dpa

- "Fusion"-Festival: 80.000 Menschen, fünf Tage, eine Idee

An diesem Mittwoch beginnt die "Fusion" in Lärz, einem 500-Einwohner-Dorf an der Mecklenburgischen Seenplatte. Zu dem Festival kommen bis zu 80.000 Menschen und feiern vom 26. bis zum 30. Juni - fünf Tage lang. Inforadio-Reporterin Heike Becker berichtet über eine beschauliche Gegend, in der einmal im Jahr eine riesige Festival-Stadt entsteht.

Eine lange, gerade Lindenallee, rechts und links der Straße Felder. Dann ein hoher grüner Metallzaun, dahinter ein ehemaliger sowjetischen Militärflugplatz. Weite Wiesen, kleine Wäldchen, dazwischen grüne bewachsene Hügel, das sind die Hangars: Es ist das Gelände des Vereins Kulturkosmos, der seit 1997 das "Fusion"-Festival veranstaltet - rund 100 Hektar groß, so viel wie etwa 140 Fußballfelder. Erst waren es nur wenig tausend Besucher, inzwischen kommen bis zu 80.000 Menschen. Für die Tickets kann man sich nur online bewerben - ein halbes Jahr vorher, zu Weihnachten. Das tun auch hunderttausende Menschen. Der Verein lost dann unter den Teilnehmern aus. Die Karte kostet 145 Euro. darin enthalten 5 Euro Müllpfand - die bekommt jeder zurück, der er seinen Müll abgibt. Ein Modell, das in der Zwischenzeit auf vielen Festivals Schule gemacht hat. Die Fusion ist nicht irgendein Festival - der Anspruch ist hoch.

Mystische Partyplätze in alten Hangars

"Fünf Tage Ferienkommunismus", so nennen die Veranstalter das Festival. Etwa ein Dutzend bucklige Hügel stehen auf dem riesigen Gelände. In den grasbewachsen, etwa 30 Meter hohen Hangars standen zu DDR-Zeiten die Kampfflugzeuge der Sowjetarmee, geschützt vor amerikanischen Satelliten. Diese Höhlen werden für die Fusion zu mystischen Partyplätzen, in denen hunderte Leute Platz haben. Dazu kommen dann noch 30 Open-Air-Bühnen - es wird rund um die Uhr getanzt und gefeiert. Ganze Familien mit Kindern reisen nach Lärz. Für sie gibt es einen riesigen Familienbereich- etwa einen Kilometer entfernt von den dröhnenden Bässen. Riesige Zirkuszelte sind schon aufgebaut. Es gibt Spielplätze, einen Badeteich, Kindertheater, Platz zum Spielen und gesundes Essen. Werbung sucht man auf dem Festival vergeblich - die gibt es nicht. Medien, Fleisch und Werbung sind tabu.

imago images/BildFunkMV Wegweiser zu den verschiedenen Locations auf dem "Fusion"-Gelände

dpa Mehrere ehemalige Flugzeug-Hangars werden zu mystischen Partyplätzen.

dpa Der Verein Kulturkosmos veranstaltet das Festival seit 1997.

imago images/BildFunkMV Eine Landkarte zeigt den kleinen Ort Lärz in Mecklenburg-Vorpommern, wo jedes Jahr das "Fusion"-Festival stattfindet.

imago images/BildFunkMV Der Ort mit rund 500 Einwohnern ist die meiste Zeit des Jahres sehr beschaulich...

imago images/BildFunkMV ...doch die Menschen haben sich inzwischen an die vielen Festival-Besucher gewöhnt.











Kleines "Fusion"-Krankenhaus

Drogen sind immer wieder ein Thema - die gibt es. Der Standpunkt des Vereins dazu ist klar: "Jeder kann sich ausprobieren - wir sorgen dafür, dass keinem etwas passiert - jeder wird aufgefangen." Über 200 Sanitäter und mehr als 70 Ärzte leisten während der Fusion ehrenamtlich Hilfe - darunter Urologen, Zahnärzte, Allgemeinmediziner und Psychologen. Es gibt ein kleines Krankenhaus auf dem Platz. Ernste Zwischenfälle hat es seit über 20 Jahren keine gegeben. Das Festivalgelände liegt etwa zwei Kilometer von der Ortschaft Lärz entfernt. Und auch Rechlin oder Mirow, einige Kilometer weiter, bekommen viel von den Festivalbesuchern mit. Tausende Partygäste kommen, um sich zu verpflegen oder in der Müritz baden zu gehen und sich abzukühlen. Das war für die Menschen zu Anfang ungewohnt, aber inzwischen haben sie sich daran gewöhnt.



Streit um Polizeiwache auf dem Gelände

Wenn die "Fusion" beginnt, rollen täglich Linienbusse, extra eingerichtete Shuttles, vom Festival nach nach Mirow oder Rechlin. Auch das organisiert der Verein Kulturkosmos - ebenso wie die Anreise mit Bus und Bahn. 40.000 Euro zahlt der Verein für Sonderzüge von Berlin nach Neustrelitz. Ab dort bringen große Reisebusse die Leute aufs Festivalgelände. Das Festival ist perfekt organisiert. Trotzdem gab es in diesem Jahr ein Problem. Die Polizei wollte erstmalig eine Wache auf dem Gelände einrichten. Zudem wurde ein Konzept wurde bekannt, demnach Wasserwerfer und Räumpanzer in Bereitschaft stehen sollten. Dagegen wehrten sich die Veranstalter anders. Kulturkosmos ist bislang mit 10.000 Helfern ausgekommen, engagiert jetzt professionelle Security Firmen. Damit zeigte sich die Polizei einverstanden und richtet nun neben dem Festival-Gelände eine Wache ein.

