- Fichtenwalde ein Jahr nach den Waldbränden

In Brandenburg gab es in diesem Jahr schon mehr als 130 Waldbrände und in diesen Hitzetagen gehört es fast schon zum Alltag, dass irgendwo in Brandenburg eine Sirene heult. Inforadio-Reporter Oliver Soos war in Fichtenwalde und hat festgestellt: Dort reden fast alle noch über das Feuer vom vergangenen Sommer.



Wenn die Sirenen heulen, haben die Bewohner von Fichtenwalde bei Beelitz oft ein mulmiges Gefühl, denn sie denken zurück an den 26. Juli vergangenen Jahres. Damals bewegte sich eine Feuerwand bis auf wenige hunder Meter an den Ort heran und Fichtenwalde ist nur knapp einer Evakuierung entkommen.

Martin Schmitt fährt mit seinem Geländewagen auf Fichtenwalde zu. Am Ortseingang biegt er nach rechts ab in einen kleinen Waldweg. Alle Straßen im Ort sind mit Bäumen gesäumt. "Wohnen im Wald" - mit diesem Motto wurden nach der Wende viele Häuslebauer nach Fichtenwalde gelockt. Der Ort wuchs von damals 800 auf heute knapp 3000 Einwohner. Martin Schmitt fährt aus dem Wald heraus, vor ihm liegt die abgebrannte Fläche. Der 44-Jährige ist der zuständige Förster in dieser Gegend. Gut 30 Hektar Wald wurden beim Brand zerstört, eine Fläche so groß, wie 40 nebeneinandergelegte Fußballfelder.

Kiefern sorgen für trockenen Boden

Die brandenburger Wälder bestehen zum großen Teil nur aus Kiefern, weil die schnell wachsenden Nadelbäume nach dem Zweiten Weltkrieg und zu DDR-Zeiten für die Holzproduktion angepflanzt wurden. Die dichten Kronen der Kiefern lassen allerdings wenig Regenwasser durch, der Boden in Kiefernwäldern ist sehr trocken. Daran müsse er arbeiten, so Schmitt.

Aufforstung mit System