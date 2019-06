rbb/Sylvia Tiegs Bild: rbb/Sylvia Tiegs

- Berlins "Masterplan e-mobility" hat Ladehemmung

Elektro-Autos sind vielleicht die Zukunft - aber nur selten auf der Straße. Von 1,4 Millionen Autos in Berlin fahren nur 3000 ausschließlich mit Strom. Wie kann das sein in einer Stadt, die Elektro-Mobilität ausdrücklich fördert? Inforadio-Reporterin Sylvia Tiegs war in Berlin unterwegs - zwischen Wunsch und Wirklichkeit beim E-Auto.



Der Berliner Senat möchte ausdrücklich mehr E-Fahrzeuge auf Berlins Straßen bringen. Jedoch: Die Leute kaufen solche Autos nicht, berichten Autohändler - sie seien einfach zu teuer. Außerdem seien die Kunden skeptisch, was die Leistung der Autos betrifft. Imke Steinmeyer leitet das Referat Grundsatzangelegenheiten der Verkehrspolitik in der Verkehrsverwaltung des Senats in Berlin-Mitte. Sie kümmert sich um Lade-Infrastruktur für E-Autos. Um die Infrastruktur für E-Autos geht es in der Hauptstadt schon seit 2013. Seitdem stellt Berlin seine hellgrauen Ladesäulen auf, mit der Zungenbrecher-Marke "be-emobil". 260 Säulen sind es inzwischen - für immer jeweils zwei Autos.

Berliner können Ladesäulen beantragen

Dieses Netz aufzubauen war ein Kraftakt, erzählt Steinmeyer: sie prüften Standorte, Steckersysteme, Stromanbieter. Schrieben europaweit aus, und machten Bekanntschaft mit dem Denkmalschutz und dem Mess- und Eichrecht. Der Elektroboom blieb aber aus. Also: kleiner Taktikwechsel. Die Verwaltung gab den Berlinern die Möglichkeit, E-Ladesäulen aktiv zu beantragen - am Wohn- oder Arbeitsplatz. Die Nachfrage war allerdings nicht so hoch wie erwartet. Aber aufgeben gilt nicht: Imke Steinmeyer und ihre Leute wollen noch hunderte weiterer ihrer hellgrauen Ladesäulen aufstellen, jetzt auch an den Stadträndern. Das Ziel: 1.100 E-Tankstellen für ganz Berlin. Bis zum Herbst 2020.

Lothar Taubert hat eine solche Ladesäule für E-Autos - er hat sie sich regelrecht erkämpft, anderthalb Jahre hat das gedauert. Jetzt steht die Säule gegenüber seiner Fahrschule in Charlottenburg, weil Lothar Taubert ein zäher alter Bursche ist, der nicht locker ließ. Weil er unbedingt aufs E-Auto wechseln wollte, um weniger CO2 auszustoßen. Und damit seine Fahrschüler "die Zukunft mitnehmen" - so nennt er das. Und auch Taxifahrer Martin Doll setzt auf E-Mobilität: Er bringt seine Fahrgäste in einem US-amerikanischen Tesla an ihr Ziel. Damit ist Doll der einzige in ganz Berlin. Jeden zweiten Tag muss der Wagen aufladen, 400 Kilometer schafft er dann. Für die Fahrten durch die Stadt genau richtig, sagt sein stolzer Besitzer.

Taxifahrer setzen auf Hybrid-Autos