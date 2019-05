- Abschied aus Tempelhof: Ein Containerdorf verschwindet

Das größte Berliner Containerdorf für Geflüchtete ist bald Geschichte: Die Übergangswohnungen, die vor gerade einmal 18 Monaten auf dem Vorfeld des Hangars des ehemaligen Flughafens Tempelhof entstanden, werden abgerissen. Inforadio-Reporterin Nina Amin hat über die Jahre immer wieder Bewohner und Mitarbeiter besucht und begleitet nun auch ihren Abschied.



Menschenunwürdig, ghettomäßig, katastrophal - so wurde das Leben in den Tempelhofer Hangars oft beschrieben. Zu Hochzeiten haben 3000 Geflüchtete gleichzeitig hier gelebt. Ohne Privatsphäre, unter schlechten hygienischen Umständen. Und so stand die Notunterkunft am Tempelhofer Flughafen stellvertretend für das Chaos bei der Berliner Flüchtlingsunterbringung.

Eine Lösung musste her, auf dem windigen Vorfeld der Hangars wurde ein Containerdorf gebaut. Hier zogen die Flüchtlinge aus den Hangars vor anderthalb Jahren ein - und müssen jetzt wieder raus. Die Unterkunft wird aufgelöst. Obwohl sie über 19 Millionen Euro gekostet hat. Inforadio-Reporterin Nina Amin über das Rein und Raus am Tempelhofer Feld.