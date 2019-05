Theodora Mavropoulos Bild: Theodora Mavropoulos

- Drohendes Rockhaus-Aus: Ohne Proberäume keine Bands

Neben einigen großen Namen haben gut 500 Independent-Musiklabels in Berlin ihren Sitz - und in kaum einer anderen Stadt leben so viele Menschen von ihrer Musik. Doch das Angebot könnte sich deutlich ausdünnen, denn wer nicht probt, kann auch nicht auftreten. Berlin hat kaum noch Proberäume und so sorgt nicht nur die drohende Schließung des Lichtenberger Rockhauses für viel Missklang. Theodora Mavropoulos hat sich die Sorgen der Musikerinnen und Musiker angehört.

Unermüdlich lässt Michael Maass die Sticks auf sein Schlagzeug prasseln. Wenn der 55-jährige Berufsmusiker mit dem grau melierten Bart, dunkler Hornbrille und schwarzen Klamotten an seinen Drums sitzt, scheint er alles zu vergessen: Dass er vielleicht bald keinen Proberaum mehr hat und in seiner Heimatstadt Berlin wohl kaum einen neuen finden wird. Im Moment zahlt Maass 170 Euro im Monat für seinen Proberaum im Lichtenberger Rockhaus. Aus den dicht an dicht liegenden Räumen des vierstöckigen Plattenbaus dringt Musik auf die Flure. Vereinzelte bunt beklebte Türen verleihen dem Grau von Fußboden und Wänden etwas Farbe. Maass ist einer der rund eintausend Musikern hier, denen nun gekündigt wurde. Der mehrfach ausgezeichnete Schlagzeuger spielt in unterschiedlichen internationalen Bands.

