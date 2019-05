- Brennpunkt Steinmetz-Kiez

Schöneberg-Nord in Berlin: mehr als 60 Prozent der Einwohner haben einen Migrationshintergrund, in manchen Schulen sind es über 90 Prozent. Hier leben viele Familien, junge Menschen und mehr Empfänger von Sozialleistungen als im Berliner Durchschnitt. Im Steinmetzstraßen-Kiez östlich der Potsdamer Straße ist aber auch ein kriminalitätsbelasteter Ort - vor allem an Silvester und Halloween. Inforadio-Reporter Wolf Siebert hat den Kiez mehrfach besucht und wollte wissen: Was ist da los?

Im vergangenen Jahr wollte die Polizei die Randale an Silvester eindämmen – mit der Strategie: Kante zeigen. Schon vor dem Jahreswechsel suchte sie bekannte Rädelsführer zu Hause auf, Signal: Wir haben euch im Blick. Und auf der Straße wurden Jugendliche und junge Erwachsene kontrolliert, auf der Suche nach illegalen Böllern zum Beispiel. Die jungen Männer hier im „fresh“ empfinden das als Diskriminierung von sogenannten „Schwarzköpfen“.



Auch Angelika Tilp sitzt im „fresh“, wäre sie nicht gewesen, hätten die jungen Männer nicht mit einem Journalisten gesprochen. Die 62-Jährige ist Streetworkerin bei "outreach", ein anerkannter Träger der Jugendarbeit. Tilp kennt den Kiez seit vielen Jahren, jeden Mittwoch ist sie hier im Jugendclub und bietet Beratungen an. Woher kommt die Gewalt? Es gibt nicht den einen Grund, sagt sie. Aber für viele junge Männer ist ihr ungeklärter Aufenthaltsstatus ein Riesenproblem: nur geduldet, nicht gewollt. Die Folge: Frust, Perspektivlosigkeit, das Gefühl von Ausgrenzung.



Seit 2014 eskaliert die Gewalt an Silvester und an Halloween rund um die Steinmetzstraße. Polizei, Bezirksamt und Quartiersmanagement in Schöneberg-Nord haben reagiert und die "AG Böller" gegründet. Und dann ist da noch die "AG Steinmetzstraße", in der freie Träger und die bezirkliche Jugendhilfe zusammenarbeiten. Dazu die vielen anderen Akteure, deren Namen ganze Seiten füllen: Familien-, Jugend- und Straßensozialarbeiter, Anti-Gewalttrainer - das volle Programm. Ein Netzwerk, das nicht nur Gewalt verhindern, sondern auch den Kiez und seine Bewohner stabilisieren soll.



Zum Netzwerk in Schöneberg-Nord gehört auch das dreiköpfige Präventionsteam des Polizeiabschnitts 41. Diskriminiert die Polizei junge männliche Migranten? Polizeirat Dominique Freund hält das für eine Ausrede, denn die meisten, die in irgendeiner Form auffällig werden, seien migrantische Jugendliche. Freund hat zweimal die Einsätze an Silvester geleitet und die Gewalt gegen Polizisten miterlebt.

Viele Rädelsführer sind mehrfach wegen Körperverletzung oder schwerem Landfriedensbruch aufgefallen, einige gelten als Intensivtäter. Sorgen macht sich Freund um die kleinen Geschwister. In einer Grundschule in der Steinmetzstraße haben schon Drittklässler damit geprahlt: "Ich war Silvester mit dabei!"





Dem Präventionsteam ist aber auch aufgefallen, dass sich das Gefüge in vielen migrantischen Familien verändert hat: Es gebe keine soziale Kontrolle durch die Eltern mehr, die Autorität der Väter sei verschwunden: sie sind häufig arbeitslos, ohne Aufgabe.



Die Steinmetzstraße hat viele Gesichter: mal Autostraße, mal Fußgängerzone; gesichtlose Neu- und hässliche Sozialbauten Wand an Wand mit stuckverzierten Gebäuden aus der Gründerzeit; im Norden die Bülowstraße mit dem bekannten Strich, ganz in der Nähe ein Kletterfelsen, den der Alpenverein betreut. Im Haus Steinmetzstraße 68 war früher ein Spielcasino, Gewalt und Kriminalität waren hier an der Tagesordnung. Heute ist hier das Nachbarschaftszentrum des Pestalozzi-Fröbel-Hauses, hier dreht sich alles um Bildung, um Familie und auch um Väter.



Hamad Nasser ist der Leiter des Zentrums. Nasser kam mit neun Jahren aus Beirut nach Berlin. Auch seine Familie war lange nur geduldet; er kennt das Gefühl, von der Mehrheitsgesellschaft nicht erwünscht, nicht anerkannt zu sein. Mit Hartnäckigkeit und Unterstützung hat er sich durch das Bildungssystem durchgebissen und studiert. Bildung ist für den Pädagogen ein wichtiges Instrument zur Integration. Deshalb bietet Nasser im Zentrum Deutsch-Kurse an, einen Lese-Club für Kinder und viel Beratung. Migrantische Familien sollen so gestärkt werden. Ein Projekt ist die "Väter-Gruppe", die es nun seit vierzehn Jahren gibt. Ihr Motto: "Vater sein ist schön!" Zweimal pro Woche kommt hier gut ein Dutzend Väter zusammen, man spricht über Probleme, über Erziehung und auch über Gewalt.



Nasser hat Verbündete gefunden – und die helfen vielleicht auch gegen die Gewalt an Silvester. Aber reicht das? Mit einem modernen Aufenthaltsrecht und einer Stärkung der bezirklichen Jugendarbeit hätte der Kampf gegen Perspektivlosigkeit und Gewalt sicher größere Chancen.