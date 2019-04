Bild: rbb/Marie Asmussen

Di 30.04.2019 | 09:25 | Reporter

- Wie eine Putenmast-Anlage ein Dorf entzweit

In Roddahn (Ostprignitz-Ruppin) protestieren einige Anwohner schon seit Jahren gegen die örtliche Putenfarm. Eine Bürgerinitiative fordert die sofortige Schließung der Anlage. Andere Dorfbewohner sehen in dem Betrieb kein Problem und ärgern sich über die Intiative. Inforadio-Reporterin Marie Asmussen wollte mehr über den Konflikt in Roddahn wissen und hat das Dorf besucht.



Das Schulhaus der Freien Schule Roddahn ist bunt angemalt. Draußen gibt es viel Platz zum Spielen, allerhand Gebüsch zum Verstecken, auch einen neuen Kletterturm aus Holz. Doch hinter dem Zaun ist Schluss mit der Idylle. Dort stehen drei langgestreckte, massiv gebaute Hallen: Die Putenmast-Anlage des Dorfes. Die Putenställe gehören zum Gut Jäglitz und das wiederum gehört Thomas Storck, dem Vorsitzenden des Verbands deutscher Putenmäster. Storck lebt in Niedersachsen, betreibt seit gut zwanzig Jahren Mast- und Zuchtanlagen an verschiedenen Orten in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, meistens in alten Stallgebäuden aus DDR-Zeiten, so wie in Roddahn. Dort werden gleichzeitig über 24.000 Tiere gehalten.



Bilder aus Roddahn rbb/Marie Asmussen Plakat am Ortseingang Roddahn

rbb/Marie Asmussen Putenställe in Roddahn

rbb/Marie Asmussen Tierärztin Barbara Storck



rbb/Marie Asmussen Knapp vier Monate alte Puten

rbb/Marie Asmussen Ortsvorsteher Jan Malo

rbb/Marie Asmussen Schilder an der Roddahner Dorfstraße



rbb/Marie Asmussen Die Freie Schule Roddahn