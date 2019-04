- Wildwest in Südost: Die Insel, die einfach verschwand

In Berlin-Köpenick gibt es schon komische Geschichten: 1906 raubte der verkleidete Schuhmacher Wilhelm Voigt die Stadtkasse. Mai 2018 der nächste Coup - im Yacht-Hafen Schmöckwitz. Hier verschwindet eine ganze Insel, ein Bauunternehmer hat sie abbaggern lassen. Nach dem Stadtkassen-Klau nun also ein dreister Insel-Raub in Köpenick? Inforadio-Reporter Thomas Rautenberg hat sich im Schmöckwitzer Rotsch-Hafen auf Spurensuche begeben.

Natur plus Schutt

Aufgeschüttet wurde die Insel von Gerda und Dieter Hannig Anfang der 1970er Jahre. Sie haben damals ein Gartenhäuschen auf der Insel gebaut, was dem natürlichen Grundstück an Umfang fehlte, haben sie mit Sand und Schutt aufgeschüttet.



Laut Hafenbesitzer Thiele sind dieser Sand und Schutt nun ins Rutschen gekommen und wurden deshalb schnell abgebaggert. Reine Gefahrenabwehr aus Sicht des Investors. Doch die Köpenicker Bauverwaltung hatte für den gesamten Rotsch-Hafen eine sogenannte Veränderungssperre ausgesprochen. Bauarbeiten jeder Art sind dort strikt verboten. Als die anwohner auf den Baulärm und die verschwindende Insel aufmerksam machten, konnte das Amt dies nicht ausreichend prüfen. Als im Juli 2018 eine Zeitung darüber berichtete, begann der Streit in der Behörde, wer an welcher Stelle geschlafen hätte.



Der Bezirk Köpenick ist nun in der Zwickmühle - denn einerseits will er einen florierenden Hafen mit mehr Touristen. Straffrei darf der Inselraub aber dennoch nicht bleiben.