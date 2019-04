- Wie geht es mit der "Thai-Wiese" weiter?

Angefangen hat es mit ein paar thailändischen Familien, die im Wilmersdorfer Preußenpark picknickten - inzwischen ist daraus ein "Thai-Food-Markt" geworden, an manchen Tagen mit bis zu über 100 Verkaufsständen. Der Bezirk duldet diesen Markt seit Jahren, obwohl er eigentlich illegal ist. Zwar scheint sich das im zuständigen Bezirksamt nun zu ändern, doch viele Anwohner verlieren langsam die Geduld. Inforadio-Reporter Wolf Siebert berichtet über Bürgerwut und Bürgerbeteiligung.

Blümel nerven der Lärm und der Müll und die Thai-Markt-Kunden, die in den Park pinkeln. In Rage bringt ihn auch, dass das Markt-Treiben illegal ist. Handeln, Kochen, Verkaufen sind im Park verboten. Und kaum ein Händler hat einen Gewerbeschein, Steuern zahlen die wenigsten.

Bei Anwohner Sven Blümel hingegen ist die Stimmung buchstäblich im Keller. Blümel wohnt seit mehr als 19 Jahren direkt am Park. Er hat miterlebt, wie aus der "Preußen-" die "Thai-Wiese" wurde: Trafen sich hier anfangs eine Handvoll thailändischer Familien zum Picknick, gibt es nun in der Hochsaison fast 100 Verkaufsstände - Kommerz, gut organisiert.

In der "Hochsaison" gibt es bis zu 100 Verkaufsstände im Preußenpark.

An provisorischen Ständen wird gekocht und verkauft.

Seit vielen Jahren wird das vom Bezirksamt geduldet, seit vielen Jahren versprechen Politiker immer wieder mal, dass das aufhören muss. Erst im Sommer 2018 beschloss dann die BVV Charlottenburg-Wilmersdorf, dass der Thai-Markt als "interkultureller Treffpunkt" erhalten werden soll, nun aber auf legaler Grundlage - Kochen mit Gewerbeschein, Kasse mit Steuernummer. Details sollen die Stadträte erarbeiten. Ganz wichtig aber: Bürger und Händler sollen in die weiteren Planungen einbezogen werden.

Der Stadtrat weiß: Das beißt sich mit den Erwartungen der Bürger: "Vor zehn Jahren hätte jeder bei einer Planung von zwei Jahren gesagt: Das ist aber toll. Mittlerweile leben wir in einer derartig beschleunigten Gesellschaft, das alle sagen, das ist ja fürchterlich lang."

Die Bürger wollen Taten sehen, und Stadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) macht sich an die Arbeit: Er sucht nun ein professionelles Planungsbüro, das aus den Visionen der Studenten einen realisierbaren Plan macht. Das dauert bis Ende des Jahres. Und er muss einen Parkmanager finden. Auch das kostet Zeit.

Das Publikum darf Sympathiepunkte vergeben. Die Nase vorn hat am Ende der Plan zweier Studenten, die den Thai-Markt an die Ecke des Parks verlegen möchten, wo niemand wohnt. Kein Verkauf mehr auf der Wiese und damit mehr Platz für Anwohner, die hier einfach nur entspannen wollen.

Schruoffeneger muss nun noch ein anderes wichtiges Versprechen halten: Er soll möglichst bald Anwohner und Händler in ein professionelles Beteiligungsmanagement einbinden. Und er kündigt an: Ab Mitte 2020 soll nur noch am Rande der Wiese im Preußenpark gekocht und verkauft werden.

Wenn das gelingt, könnte aus Wut wieder Vertrauen werden. Aber selbst in seiner Grünen-Fraktion hält man den Zeitplan des Stadtrats für "sportlich": Schon die Gartenbaufirmen seien über Monate ausgelastet.

Mitte Mai ist der Thai-Food-Markt erneut Thema in den zuständigen Ausschüssen der BVV, im August ist dann wieder ein Termin mit Bürgern geplant.