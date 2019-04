- Bauern sind auf Dürrehilfen angewiesen

Bauern wirtschaften hauptsächlich unter freiem Himmel. Das macht sie abhängig vom Wetter. 2017 ging ein Großteil der Ernte im Dauerregen unter. 2018 verdorrte das Getreide auf dem Acker. Inforadio-Reporterin Marie Asmussen ist nach Stölln im Havelland gefahren und hat dort eine Agrargenossenschaft besucht.

Aber was ist schon normal nach dem Dürrejahr? So spärliche Erträge wie in der vergangenen Saison hat Detlef Ebert in seinen fast zwanzig Jahren als Betriebsleiter in Stölln noch nicht erlebt. Seine Leute konnten nur gut halb so viel ernten wie in den fünf Jahren davor. Das geht an die Substanz, bei Bauern in fast allen Bundesländern.