- Gontermannstraße: Mieter klagen in Karlsruhe

Wenn Hausbesitzer ihre Immobilie modernisieren, können sie die Kosten dauerhaft auf die Mieter umlegen. Das deutsche Recht macht's möglich. Vielleicht ist damit aber bald Schluss: Ein Berliner will Mieterhöhungen nach Modernisierung jetzt rechtlich durchprüfen lassen - in einer Musterklage, bis rauf zum Bundesverfassungsgericht. Inforadio-Reporterin Sylvia Tiegs über den konkreten Fall - und den großen Rechtsstreit dahinter.



Der Tempelhofer Feld GmbH, Tochterfirma eines börsennotierten, österreichischen Immobilienunternehmens, gehörten damals 230 Wohnungen in der Gontermannstraße. Und die wollte sie energetisch sanieren: Fassaden und Keller dämmen, neue Fenster einsetzen. 11 Prozent der Gesamtkosten sollten fortan jährlich auf die Mieter umgelegt werden - so wie vom Gesetz erlaubt. Uta Christina Bauers Wohnung ist rund 65 Quadratmeter groß. Macht bei 2,81 € mehr pro Quadratmeter eine monatliche Mieterhöhung von 180 €. Viel Geld für eine Maßnahme, die die Mieter nicht bestellt hatten - und die dann obendrein noch fragwürdig ausgeführt wurde. Zum Beispiel im Keller. Oder neue Fenster und neue Fensterbleche - schief und kaputt. Oder neue Überlaufrohre auf dem Balkon - so hoch angebracht, dass das Wasser erstmal ins Wohnzimmer läuft. Die Liste ließe sich noch weiter fortsetzen.

Rechtsanwalt Daniel Halmer betreut die Musterklage. In einem ruhigen Büro am Paul-Lincke-Ufer sitzt der Rechtsdienstleister wenigermiete.de. Halmer ist hier der Geschäftsführer. Seit mehr als 50 Jahren können Vermieter die Kosten einer Modernisierung auf die Mieter umlegen, erklärt er. Und zwar für immer - selbst wenn die Kosten längst abgezahlt sind. Einer der Hauptkritikpunkte. Zwar kann der Hausbesitzer seit Januar nur noch acht - statt vorher elf - Prozent der Modernisierungskosten auf die Miete draufschlagen. Trotzdem hat er nach zwölfeinhalb Jahren seine komplette Investition wieder drin. Daniel Halmer nennt das "Über-Amortisation".



Die Mieter in der Gontermannstraße haben inzwischen den Berliner Mieterverein und ihren zuständigen Stadtrat mit ins Boot geholt und stellten medienwirksam Protest auf die Beine - und rangen der Hausbesitzer-Firma Zugeständnisse ab: eine geringere Mieterhöhung als geplant. Mehr Rücksicht auf Härtefälle. Und Entgegenkommen bei einigen Baumaßnahmen. Trotzdem ist das Fazit bitter - bei Mieterin Regina Mehls, die seit ihrer Geburt in der Gontermannstraße lebt. Und sollte das doch nicht klappen mit der Musterklage gegen die Modernisierung - dann gibt's vielleicht noch andere Wege. Meinen die Mieter in der Gontermannstraße.