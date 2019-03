- Trifft die Falschen: Das Prostituiertenschutzgesetz

Mit dem "Prostituiertenschutzgesetz" sollen Sexarbeiter*Innen besser geschützt werden. Doch unter denen ist das Gesetz höchst umstritten. Viele finden, dass es den Falschen das Leben schwer mache und denen, die Schutz bräuchten, nicht hilft. Inforadio-Reporterin Sylvia Tiegs hat sich mit Betroffenen aus dem Gewerbe und Verantwortlichen aus der Politik getroffen, um das ungeliebte Gesetz dem Wirklichkeitstest unterziehen.



Prostitution ist in Deutschland ein Beruf wie jeder andere auch - aber einer, für den man einen offiziellen Schein braucht. Seit 2018 müssen alle, die in Deutschland in der Sexbranche arbeiten, einen Prostituiertenausweis tragen. Und den bekommen sie nur nach einer Gesundheitsberatung. Der Staat will dadurch Zwangsprostitution und Elend in den Griff kriegen.

Aber klappt das denn auch? Inforadio-Reporterin Sylvia Tiegs hat sich mit Escort-Agentur-Betreiberin Irina Ratke und deren Mitarbeiterin Victoria getroffen. Und zumindest die beiden sind sich einig: Das Gesetz erreiche nicht die, die es schützen will, Opfer von Menschenhandel beispielsweise. Dafür mache es Menschen wie ihnen das Leben schwer: Denn welche Frau möchte schon einen Ausweis mit sich führen, der sie als Sexarbeiterin ausweist?