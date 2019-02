- Wie eine Schule unter Mobbingverdacht geriet

Als eine 11-jährige Grundschülerin in Reinickendorf Ende Januar starb, wurde in Medien ein sehr konkreter Verdacht verbreitet: Das Mädchen soll Opfer von Mobbing gewesen sein und sich deswegen selbst schwer verletzt haben. Viele Eltern fordern Aufklärung - und versammeln sich hinter Anti-Mobbing-Trainer Carsten Stahl. Doch dessen Methoden sind fragwürdig und der Ton wird zunehmend politisch, hat Inforadio-Reporter Sebastian Schöbel festgestellt.

Anti-Mobbing Trainer Carsten Stahl hat in einem Seniorenheim in Reinickendorf zum "Elternabend" gerufen: Der Saal, in dem die älteren Herrschaften normalerweise essen, ist bis auf die letzte Stuhlreihe gefüllt. An die 100 Leute sind gekommen. Viele sind verunsichert, manche wütend - auf die Schule, auf die Politik. Carsten Stahl weiß das. Er weiß auch, dass die Familie des toten Mädchens keine Öffentlichkeit will.

Stahl war nach eigenen Angaben früher selbst Mobbingopfer und hat die Debatte über den Tod der Elfjährigen fast im Alleingang losgetreten. Ende Januar kam ein Mitglied der Elternvertretung auf ihn zu. Er hörte: das Mädchen habe sich selbst getötet, weil es von Mitschülern gemobbt wurde - und Stahl wendete sich an den Berliner "Tagesspiegel".

So war die Geschichte vom "zu Tode gemobbten Mädchen" in der Welt. Was tatsächlich passiert ist, war da allerdings noch gar nicht geklärt - und ist es bis heute nicht offiziell. Mit den Eltern des toten Mädchens hat Carsten Stahl nie Kontakt gehabt. Wie die Schulleitung mit den Aktionen des Anti-Mobbing-Trainers, den Vorwürfen und dem Tod des Mädchens umgeht, berichtet Inforadio-Reporter Sebastian Schöbel.