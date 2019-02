imago/epd Bild: imago/epd

Do 14.02.2019 | 09:25 | Reporter

- Ein Leben unter dem Radar

Wie viele Menschen in Berlin wohnungslos sind, weiß bisher niemand so genau. Dieses Jahr sollen mit Hilfe einer Stichtagzählung erstmals verlässliche Zahlen erhoben werden. Eine Gruppe, die selten im Fokus steht, sind Obdachlose mit psychischen Erkrankungen - und das ist den Betroffenen oft ganz recht so. Um mehr über sie zu erfahren, muss man manchmal Umwege gehen. Genau das hat Inforadio-Reporterin Oda Tischewski getan.