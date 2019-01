- Kriminelle Clans isolieren Rapper Bushido

Streit unter deutschsprachigen Rappern? Für viele nur eine Randnotiz. Doch was, wenn sich plötzlich kriminelle Clans in die Szene einmischen? Inforadio-Reporter Martin Adam betrachtet den Fall des Rappers Bushido und seine Verbindungen zu den Großfamilien.

Ein verrauschtes Video auf der Plattform Instagram: Am Mittwoch kündigt der Rapper Capital Bra per Videobotschaft seine Zusammenarbeit mit der Plattenfirma EGJ auf. So weit, so unspektakulär.

Doch die Plattenfirma gehört Rapper Bushido - einst Protegé des Abou-Chaker-Clans und eng verbunden mit dessen führendem Mitglied, Arafat Abou-Chaker. Dieser sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft, in der Vergangenheit soll er in Schutzgelderpressungen, Drogen- und Waffenhandel verstrickt gewesen sein. Und: seit mehr als zehn Jahren arbeitete er mit Buhsido und dessen Plattenfirma zusammen.



Dann der Bruch: Bushido trennte sich im März 2018 von Arafat Abou-Chaker, rechnet in einem Lied öffentlich mit ihm ab. Der Clan bedroht den Rapper, zwei Mitglieder sollen geplant haben, Familienangehörige von Buhsido zu entführen. In dieser Situation schließt Bushido im Sommer 2018 einen Vertrag mit Capital Bra ab. Dieser ist Mitglied des Remmo-Clans - von dem sich derzeit Mitglieder vor Gericht wegen des Raubs einer Goldmünze aus dem Bode-Museum verantworten müssen. Der neue Clan bedeutete auch Schutz für Bushido - bis gestern. Rapper Capital Bra ist enttäuscht: "Die Polizei ist jetzt dein Team."