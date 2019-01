picture alliance/Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB Bild: picture alliance/Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB

Mi 23.01.2019 | 09:25 | Reporter

- Der Alltag einer Schulleiterin

Rund 700 Schulen gibt es in Berlin. Deren Schulleiter sollen diese pädagogisch voranbringen, ein Profil entwickeln, ihre Mitarbeiter führen, eine stetig wachsende Zahl an Verwaltungsaufgaben erledigen, Bautätigkeiten einleiten und überwachen und zuallererst für die Sorgen und Nöte aller Kinder und Eltern da sein. Wie der Arbeitstag einer Schulleiterin aussieht, hat sich unsere Reporterin Kirsten Buchmann an der Falken-Grundschule in Marzahn angesehen.

Die Schulleiterin Birgit Pense eilt durch den Flur. Ihr Blick hinter der türkis-schwarzen Brille ist energisch. Der Tag fängt erst an, aber sie hat noch viel vor. An ihrem Arm baumelt eine bunte Tasche mit der Aufschrift "Cote d'Azur", mit ihrem blumenbedruckten Oberteil trotzt sie dem trüben Januarmorgen. Jetzt zum Unterrichtsbeginn müssten eigentlich alle Kinder in ihren Klassen sein. Und sie will schnell weiter in ihr Büro.

Organisatorin für den Schulalltag

Birgit Pense organisiert als Schulleiterin den Alltag für 310 Kinder, 22 Lehrer und 17 Erzieher. Als erste steht an diesem Morgen die Frühabsprache mit ihrer Sekretärin und dem Hausmeister an - und damit auch die erste Entscheidung. Kann der Tanz-Wahlpflichtunterricht an diesem Nachmittag stattfinden? Dafür muss die Schulleiterin noch den Arbeitsvertrag mit einer Tanzschule erneuern. Und noch ein viel größeres Problem wartet auf sie: sie muss klären, wann der neue Schulserver kommt, und was das für Folgen für ihre Arbeit hat.

In den nächsten anderthalb Stunden will sich Pense mit dem inklusiven pädagogischen Fachteam ihrer Schule beraten. Ein halbes Dutzend Kolleginnen sprechen zwei Mal im Monat über Kinder, die sie wegen ihres besonderen Förderbedarfs gemeinsam im Blick behalten wollen. Sie schaltet sich erst mal nicht ein, sondern macht sich Notizen und hört aufmerksam zu, was Sozialarbeiterin Maren Bächle über einen Viertklässler zu sagen hat.