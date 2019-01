- Der Holzmarkt ist gescheitert - warum?

Der Holzmarkt in Berlin ist ein buntes Hüttendorf, u.a. mit Gastronomie, Konzerthalle und Kita. Die Holzmarkt-Genossenschaft hatte außerdem den Plan, auf einem angrenzenden Grundstück das "Eckwerk" zu bauen: Co-Working-Spaces und Studentenwohnungen - doch dieses Projekt ist längst geplatzt. Inforadio-Reporter Wolf Siebert auf der Suche nach Ursachen.

Ein Teil von Berlins Zukunft sollte das "Eckwerk" werden, ein "Lebensraum für intelligente kreative Geister" - Menschen, die eine Idee ausbrüten wollen und dafür zeitweise ein Dach über dem Kopf brauchen. Auch Studenten, die vorübergehend eine Wohnunung brauchen, hätten dort Platz gefunden. Ein 80-Millionen-Projekt mit Vision. Und doch inzwischen gescheitert, trotz anfänglicher Unterstützung der Politik.



Die Gründe dafür, dass es wohl kein "Eckwerk" geben wird, sind nur schwer zu erfahren. Keiner der Beteiligten möchte darüber sprechen. Die Leute, die auf dem Holzmarkt arbeiten, sehen Grünen-Baustadtrat für Friedrichshain-Kreuzberg Florian Schmidt als den Schuldigen. Der sei bis heute kein "Eckwerk"-Fan. Ein Blick in Mail-Verläufe zwischen dem Politiker und dem Holzmarkt zeigen deutlich ein grundsätzliches Problem: Das Grundstück für das "Eckwerk" liegt in einem Gewerbegebiet. Wohnen ist hier nur in Ausnahmefällen möglich - Stichwort: Gesundheitsschutz. Und mit solchen Ausnahmen tut sich das deutsche Baurecht schwer.

Inzwischen hat der Berliner Senat das Thema Wohnunsmisere zum Top-Thema in der Stadt gemacht. Bezahlbarer Wohnraum soll her. Die "Eckwerk"-Pläne hatten dagegen plötzlich den Ruf, nur für Besserverdienende zu sein. Bezirks-Baustadtrat Schmidt möchte nun zusammen mit der Gewobag auf dem Gelände bezahlbares Wohnen realisieren. Die Zukunft auf dem Gelände könnte somit Sozialwohnungen statt Co-Working-Spaces heißen.