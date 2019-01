Colourbox Bild: Colourbox

Mo 14.01.2019 | 06:05 | Reporter

- 20 Jahre Euro: Wo ist die D-Mark geblieben?

Am 1. Januar 1999 wurde der Euro eingeführt, erst als Buchgeld und drei Jahre später als offizielles Zahlungsmittel. Für die D-Mark war das das Aus. Heute sind aber immer noch 12,5 Milliarden DM in Scheinen und Münzen im Umlauf. Was Sie tun können, wenn auch Sie noch die ein oder andere Mark finden, erklärt Inforadio-Reporter Marcus Groß.