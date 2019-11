imago images / Schöning Bild: imago images / Schöning

Mi 27.11.2019 | 12:30

- Konsum - Warum stehen die Menschen auf Ramsch?

Die Menschen jagen gern Schnäppchen hinterher. Sie kaufen eine neue Gießkanne, weil diese so günstig war. Oder die zigste Weihnachtsbaumkette muss her, obwohl schon drei im Keller liegen. Inforadio-Reporterin Anne Demmer besucht einen Ramschladen in Berlin. Dort geht sie der Frage auf die Spur, warum die Menschen so auf günstigen Schnickschnack stehen.