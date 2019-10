rbb/ Inforadio Bild: rbb/ Inforadio

Do 24.10.2019 | 08:50

- Schichtwechsel - zwischen Inforadio und dem Printinghouse

In Berlin ist Schichtwechsel angesagt. Mehr als fünfhundert Menschen tauschen für einen Tag ihren Arbeitsplatz. Die einen gehen statt in die Behindertenwerkstatt in einen Betrieb, eine Behörde oder auch in eine Redaktion. Die anderen übernehmen umgekehrt Jobs in einer geschützten Werkstätte. Inforadio-Moderator Dietmar Ringel tauscht mit Mediengestalterin Frauke Neumann. Reporterin Marie Asmussen begleitet die Tauschaktion.

Moderator Dietmar Ringel hat in der Werkstatt des Printinghouse der Union Sozialer Einirichtungen (USE) in Berlin-Wedding unter anderem Akten weiterverarbeitet. Dafür hat Mediengestalterin Frauke Neumann im Inforadio der Online-Redaktion beim Texten, der Bildauswahl und Bearbeitung unter die Arme gegriffen.



Mediengestalterin Frauke Neumann (li) und Redakteurin Aleksandra Karolczyk (re) | Bild: rbb / Inforadio

Mediengestalterin Frauke Neumann im Haus des Rundfunks | Bild: rbb/ Inforadio

Buchumschlag aus upgecyceltem Papier - erstellt in der Handbuchbinderei | Bild: rbb/ Inforadio

Inforadio-Moderator Dietmar Ringel beim "Froschkleben" | Bild: rbb / Inforadio

Vierfarbdruckmaschine (gelb) | Bild: rbb/ Inforadio

Falzmaschine | Bild: rbb/ Inforadio

Axel Grüner - Sozialarbeiter Fachdienst in der Union Sozialer Einrichtungen / Printinghouse | Bild: rbb/ Inforadio Play Pause Fullscreen













Hintergrund zum Schichtwechsel

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Unternehmen ermöglicht der Aktionstag Begegnungen mit den Menschen in den Werkstätten, Einblicke in die Vielfalt der Produkte und Dienstleistungen und ein Mitwirken in den vielseitigen Arbeitsprozessen. Die Beschäftigten der Werkstätten schnuppern gleichzeitig in Berufsfelder des allgemeinen Arbeitsmarkts und lernen ein Unternehmen für einen Tag näher kennen. Quelle: http://www.schichtwechsel-berlin.de/