Senioren helfen, Kultur im Kiez gestalten oder einfach mal Müll wegräumen – es gibt viele Wege sich zu engagieren. Freiwillig und ehrenamtlich. Wieviel das der Gesellschaft bringt, darauf will die Berliner Engagementwoche aufmerksam machen. Am Freitag startet sie mit mehr als 500 Aktionen überall in der Stadt. Frank Godemann, Chefarzt einer Psychotherapeutischen Tagesklinik in Berlin, erklärt, wie freiwilliges Engagement das persönliche Wohlbefinden positiv beeinflussen kann.