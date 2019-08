imago images/Schöning Bild: imago images/Schöning

Do 15.08.2019 | 07:45

- Heerstraße: "Man steht morgens immer"

Wir müssen reden - über Konkurrenz auf der Straße. Das haben wir die ganze Woche auch schon gemacht, an diesem Donnerstag sind die Autos dran. Wir schauen uns die Verkehrslage im südlichen Teil Spandaus an - dort staut es sich täglich besonders am Nadelöhr an der Kreuzung Wilhelmstraße / Heerstraße. Inforadio-Reporterin Birgit Raddatz ist vor Ort und hat sich mit vielen genervten Menschen unterhalten.