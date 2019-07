imago images/ Frank Söllner Bild: imago images/ Frank Söllner

Di 30.07.2019 | 13:10

- Laubenpieper in Brandenburg dringend gesucht

Kleingärten werden immer hipper und immer mehr Menschen in Berlin wollen einen Garten. Doch die Wartelisten der Kolonien sind lang, bis zu drei Jahre muss man sich gedulden. Anders sieht das in Brandenburg aus, wo Laubenpieper händeringend gesucht werden. Unser Inforadio-Reporter Nico Hecht hat sich in der Prignitz umgehört.