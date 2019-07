rbb/Annette Miersch Bild: rbb/Annette Miersch

Fr 26.07.2019 | 13:25

- Buchladen Prinz Eisenherz - die Kraft der Wörter

Letzte Station unserer Tour "Queer durch die Stadt" ist der Buchladen "Prinz Eisenherz" in Schöneberg. Der gilt als eine Institution für alle LSBTIQ-Bücherwürmer und kultureller Anlaufpunkt im Regenbogenkiez an der Motzstraße. Inforadio-Reporterin Annette Miersch hat für uns in den Regalen gestöbert und erzählt, was es dort so zu kaufen gibt.