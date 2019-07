rbb/Annette Miersch Bild: rbb/Annette Miersch

Di 23.07.2019 | 13:45

- Zu Gast im schwulen Mehrgenerationenhaus

Berlin war und ist ein Magnet für Menschen mit den unterschiedlichsten Lebensentwürfen: Leben und lieben kann hier jeder, wie er will. Am Wochenende feiert die Stadt das wieder der Christopher-Street-Day-Parade. In dieser Woche schauen wir uns das "queere" Leben in Berlin mal näher an. Inforadio-Reporterin Annette Miersch besucht diesmal ein schwules Mehrgenerationenhaus - den "Lebensort Vielfalt" in Charlottenburg.