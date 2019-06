imago images/ Olaf Kraehn Bild: imago images/ Olaf Kraehn

Fr 28.06.2019 | 12:05

- Seit drei Jahren geschlossen: Strandbad Tegel

Am Freitag ist unsere Reporterin Birgit Raddatz wieder unterwegs in Berlin und zwar ins Strandbad Tegel. Hier stehen Badegäste allerdings bereits seit drei Jahren vor verschlossenen Toren. Warum ist das so? Kommt demnächst vielleicht wieder Bewegung in die Sache?