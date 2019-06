Über 100 Jahre ist sie alt, die "blaue Perle" im Wedding in Berlin. Das hat man dem Strandbad am Westufer des Plötzensees auch angesehen, der Lack war im wahrsten Sinne des Wortes ab. Jetzt hat ein neuer Betreiber das Naturbad übernommen. Der hat große Pläne für das Freibad - nichts wie hin also, hat sich Inforadio-Reporterin Birgit Raddatz gedacht.