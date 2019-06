Am Sonnabend tritt in Deutschland die Verordnung in Kraft, die E-Tretroller allgemein zulässt. Unsere Nachbarn sind da schon weiter: In Frankreich rollert man schon - und viele in der Hauptstadt Paris sind genervt. Eine Studie zeigt nun auch: Den Autoverkehr haben die Roller auch nicht reduziert. Unsere Korrespondentin Sandra Bieger berichtet.