Mi 22.05.2019 | 09:45

- Ska Keller: In Jeans und Turnschuhen für den Klimaschutz

Für die Parteien ist in dieser Woche Wahlkampfendspurt: Am Sonntag wird in Deutschland das Europaparlament gewählt. Wie sich die Parteien im Wahlkampf schlagen, beobachten unsere Hauptstadtkorrespondenten. Claudia Plaß hat Ska Keller (Grüne) begleitet und festgestellt: Keller gibt sich im Wahlkampf zurückhaltend, unaufgeregt und optimistisch.