- Großräschen: Hier sind sich alle einig

An diesem Sonntag können die Brandenburger gleich mehrere Stimmzettel abgeben: Am 26. Mai finden gleichzeitig die Europawahl und die Kommunalwahlen statt. Das Bewerberinteresse an den Amtsposten ist ganz unterschiedlich. Landespolitik-Reporter Dominik Lenz ist diese Woche in der Mark unterwegs und fragt nach, wie es um die Gemeinden bei der Wahl bestellt ist.