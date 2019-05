imago images/photothek Bild: imago images/photothek

Di 21.05.2019 | 09:45

- Katarina Barley: Wahlkampf ohne flammende Reden

Wer als Spitzenkandidatin Europa-Wahlkampf machen will, muss sich natürlich in den Mittelpunkt rücken lassen. Katarina Barley (SPD) liegt das eigentlich nicht. Sie sagt von sich selbst, sie sei keine "Lautsprecherin" und keine "Wadenbeißerin". Trotzdem will Barley ihren Job als Bundesjustiz- und Verbraucherministerin aufgeben - für Europa. Wie die SPD-Spitzenkandidatin im Wahlkampf ankommt, hat sich Hauptstadt-Korrespondentin Sabine Müller angeschaut.