Mo 20.05.2019 | 12:25

- Zeschdorf: Abschied nach 16 Jahren

Am Sonntag ist Superwahltag in Brandenburg: Dann sind Europa- und Kommunalwahl am selben Tag. Landespolitik-Reporter Dominik Lenz ist die ganze Woche auf Wanderung durch die Kommunalmark und macht sich ein Bild. Erste Station ist Zeschdorf (Märkisch-Oderland), nahe der polnischen Grenze. Dort gibt die ehrenamtliche Bürgermeisterin, Margot Franke, nach 16 Jahren ihr Amt auf.

Bürgermeisterin Margot Franke Bild: rbb/ Dominik Lenz