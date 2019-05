dpa/Nicolas Armer Bild: dpa/Nicolas Armer

Mo 13.05.2019 | 10:05

- Blau, rot, grau: 40 Gramm Briefwahlunterlagen

Briefwahlunterlagen für die Europawahl haben dieses Jahr schon mehr Berlinerinnen und Berliner beantragt, als in der Vergangenheit. 40 Gramm wiegen die Unterlagen und gehen nur dann in die Post, wenn blauer, roter und grauer Umschlag plus Anschreiben und Informationspapier drin sind. Wie das dann alles auszufüllen ist, berichtet Inforadio-Reporterin Sabine Dahl aus dem Rathaus Charlottenburg-Wilmersdorf, von der Briefwahlstelle.