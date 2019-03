Mindestens 170 Flüchtlinge sind auf der sogenannten Balkanroute ums Leben gekommen. Das haben Recherchen der ARD ergeben. Die Menschen kamen bei Unfällen ums Leben oder starben, weil sie keine medizinische Hilfe bekamen. Seit März 2016 gilt die Route als geschlossen, doch es sind immer noch Menschen in ganz Südosteuropa unterwegs. Unser Reporter Sdrjan Govedarice aus dem Studio in Wien hat das Schicksal eines Afghanen rekonstruiert, der in einem bosnisch-kroatischen Grenzfluss ums Leben kam.