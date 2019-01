Bild: imago/Christian Thiel Bild: Bild: imago/Christian Thiel

Mi 09.01.2019 | 15:05

- Was sind die Pläne für das neue Familiengesetz?

Die Bundesregierung will arme Familien mit deutlich mehr Geld unterstützen. Am Mittwoch hat Ministerin Franziska Giffey zusammen mit Arbeitsminister Heil dafür ein neues Gesetz vorgestellt. Was das Gesetz beinhaltet, bringt Inforadio-Redakteur Nico Hecht „auf den Punkt“.