imago/Marius Schwarz Bild: imago/Marius Schwarz

Di 18.12.2018 | 14:45

- Das persönlichste aller Geschenke: Blut

Der Run auf die Weihnachtsgeschenke ist in vollem Gange. Und jedes Jahr muss man sich aufs Neue den Kopf zerbrechen, was schenke ich bloß? Wir sind in dieser Woche auf der Suche nach dem besonderen Geschenk, und da hat Reporterin Sabine Dahl etwas gefunden, was im wahrsten Sinne des Wortes von Herzen kommt: Blut. Sabine Dahl ist beim DRK-Blutspendedienst in Berlin-Steglitz auf regen Betrieb gestoßen - und auch auf Blutspender, für die eben das ein Akt der Selbstverständlichkeit ist.