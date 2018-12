rbb/Martin Adam Bild: rbb/Martin Adam

Do 13.12.2018 | 14:25

- Generationen auf dem Bauernhof

Familienbande, das heißt im besten Falle auch zusammenhalten, sich helfen, wenn´s nötig ist und zusammen etwas aufbauen, wie ein Familienunternehmen. Auch so ein Wort was nach "Vergangenheit" und "Tradition" klingt - aber Familienbande in Familienunternehmen spielen nach wie vor eine große Rolle, zum Beispiel in der Landwirtschaft. Um das etwas besser zu verstehen, haben wir unseren Reporter Martin Adam in die Prignitz geschickt - auf einen Bauernhof. Martin, wo bist du jetzt?