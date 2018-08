imago/photothek/Florian Gaertner Bild: imago/photothek/Florian Gaertner

Fr 31.08.2018 | 08:45

- Neue Ideen: Muss Pendeln wirklich sein?

Wir müssen reden - total verpendelt. Volle Bahnen, verpasste Anschlüsse, der Kampf um Stellplätze für Auto und Rad, erhöhtes Adrenalin im Stau - so der Ist-Zustand für hunderttausende Arbeitnehmer aus dem Berliner Speckgürtel in die Stadt oder umgekehrt. Die ganze Woche haben unsere Reporter davon berichtet. Jetzt wollen wir mal einen Blick in die Zukunft wagen - können die Pendler da auf bessere Verhältnisse hoffen? Um das herauszufinden, ist Markus Streim zum Euref-Campus in Berlin Schöneberg gefahren - und hat sich dort informiert.