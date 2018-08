Im Sommer vor 70 Jahren begann die Zeit der Luftbrücke nach West-Berlin: Lebensmittel, Kohle, Waren des täglichen Bedarfs - alles kam per Flieger in die abgeriegelten West-Sektoren. Anlässlich einer Gedenkfeier auf dem Platz der Luftbrücke fragen wir uns: Wie wird Berlin heute versorgt? Annette Miersch hat sich am "Güterverkehrszentrum Berlin Süd" in Großbeeren am südlichen Berliner Stadtrand umgesehen.